New sheriff in Town bij Unizo Kinrooi

Vital Tilmans is de nieuwe voorzitter van Unizo Kinrooi. Op 1 september 2022 trad de 47-jarige zaakvoerder van Brandstoffen Tilmans-Pouls en tankstation, carwash de Grenspoal in de voetsporen van Martijn Vanhove, die de afgelopen vier jaar voorzitter was van de ondernemersvereniging in Kinrooi.

De nieuwe voorzitter wil met zijn enthousiasme de ondernemers uit Kinrooi inspireren, samenbrengen en ermee connecteren. Tijdens een bestuursvergadering van Unizo Kinrooi eind juni werd Vital Tilmans unaniem bevestigd als nieuwe voorzitter. “Martijn Vanhove was bezig aan zijn laatste jaar als voorzitter”, zegt Tilmans. “De statuten van Unizo Kinrooi laten een langere periode niet toe. Ik ben vervolgens met Martijn en de past-voorzitters van Unizo Kinrooi aan tafel gaan zitten en heb mijn ambities kenbaar gemaakt. Ik wil samen met een team ondernemers van Unizo Kinrooi een zeer dynamische afdeling maken waar het vuur brandt.”

Vital Tilmans is al 17 jaar zelfstandig ondernemer in hoofdberoep en kent de knepen van het vak als geen ander. Hij is zaakvoerder van Tilmans-Pouls, verdeler van brandstoffen en smeermiddelen. Daarnaast is hij ook eigenaar van een tankstation, carwash en wasboxen. Tilmans-Pouls bestaat sinds de jaren 70. Het is een echt familiaal bedrijf waarbij Vital samen met zijn vrouw Heidi de zaak runt. Daarnaast is de nieuwe voorzitter fiere vader van Ianthe en sterrenkind Inez en gelukkig getrouwd met Heidi. Hij draagt het familiale karakter hoog in het vaandel, zowel binnen het bedrijfsleven als in het verenigingsleven.

Aanmoedigen

“Onze ondernemers hebben heel wat in hun mars en zij mogen terecht trots zijn op wat zij realiseren”, zegt Tilmans. “Als kersvers voorzitter wil ik de stem laten klinken van onze ondernemers en hen ondersteunen en aanmoedigen in hun realisaties. De komende tijd wil ik dan ook blijven inzetten op de belangenbehartiging van onze ondernemers. Verder blijft ook de uitbouw van de samenwerking met het gemeentebestuur en het bouwen van bruggen tussen de ondernemers via het organiseren van netwerkevents en persoonlijke bezoeken een van de speerpunten. Ook staat de vorming van onze ondernemers door middel van het organiseren van opleidingen centraal.”

Hierbij kan ik rekenen op een hechte bestuursploeg, waarbij iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Het is dan ook een hele eer dit bestuur en de belangen van onze lokale ondernemers te mogen vertegenwoordigen. Samen zullen wij ongetwijfeld Unizo Kinrooi nog beter op de kaart zetten.”

Heeft u vragen aan onze nieuwe voorzitter? U kan hem bereiken via vital.tilmans@unizo.be