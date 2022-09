Unizo Bocholt neemt een kijkje bij Goolderheide

Na een warme verwelkoming volgde er een boeiende rondleiding door het park. De verschillende accommodaties werden voorgesteld zoals de glampingtenten, een luxe stacaravan of het hobbit huisje. Goolderheide is niet zomaar een bedrijf in Bocholt, maar een aantrekkingspool voor toeristen uit heel de wereld. Goolderheide zet daarom Bocholt en de provincie Limburg extra op de kaart. Na de boeiende rondleiding werd er nog gefeest en genetwerkt tot in de vroege uurtjes.