Bib van As verspreidt dialectkalender van Veldeke

“De bès nog neet drieëg achter d'n oere” en “ze haet 't roeëd moos opstoeën”. Als je de betekenis van deze Asserse uitdrukkingen wil kennen, kan je best een ‘Limburg-almenak’ aanschaffen. Die is voor 10 euro te koop in de bibliotheek van As.

Voor de 22ste keer al rolde zopas weer een ‘Limburg-almenak’ van de drukpersen. Dat de provinciale dialectorganisatie Veldeke Bels Limburg dit huzarenstukje weer voor elkaar kreeg, is te danken aan Theo Van Dael (rechts op de foto, naast secretaris Gust Caelen). Elk scheurblaadje wist hij weer te vullen met een spreekwoord, uitdrukking of gezegde uit de vele dialecten die onze provincie rijk is. Ook op de achterkant liet Theo een korte dialecttekst afdrukken, zoals aforismen of grapjes.

De kalender verschijnt in een oplage van 600 exemplaren en siert zo menige werkplek, keukenmuur of kleinste kamertje. Hij helpt eraan mee om ons talig erfgoed in stand te houden en brengt voortdurend nieuwe mensen in contact met de vele rijke varianten van de Limburgse streektaal.

(Foto: Piet Stinckens)