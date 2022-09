In de schaduw van Mark van Bommel en zijn succes met Antwerp FC staat in de persoon van Danny Buijs nog een Nederlandse trainer aan het roer bij een club in de Belgische Jupiler League. Hij beleeft een wisselvallige start met KV Mechelen. “Die kritiek na de slechte start? Niet leuk als zo’n beweging op gang komt. Hoe goed voor je ervaring ook.”