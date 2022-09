Poetin keurt annexatie van Oekraïense gebieden vandaag goed, en dat vergroot de kans op verdere escalatie

© via REUTERS

Vrijdag gaat Russisch president Vladimir Poetin de annexatie van de Oekraïense bezette gebieden bekrachtigen. Het gaat om Loehansk, Cherson, Donetsk en Zaporizja: de vier regio’s waar eerder illegale en internationaal veroordeelde referenda plaatsvonden. “Dit verandert het paradigma van zijn oorlog”, zegt Mart de Kruif, oud-commandant van de Nederlandse landmacht. “Nu is hij geen agressor meer, maar verdedigt hij het nieuwe Rusland. In zijn ogen dan toch. Zeker is dat hij annexeert om te rekruteren.”