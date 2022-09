Leerlingen De Lettertuin Oudsbergen komen naar school in sportoutfit

Ook kinderen die niet bij een sportclub zijn, maar toch sportief zijn, kwamen met hun sportieve kleding naar school. Sportief zijn kan ook zonder bij een club te horen. "Iedereen kreeg de kans om te vertellen over zijn of haar sportclub", klinkt het bij De Lettertuin. "Kwaliteitsvol kunnen vertellen over je sport is een goede oefening voor taal, spreekdurf, voorbereiding en enthousiasme. Elk jaar zijn we verbaasd wat voor sportievelingen in onze school zitten en van sommigen zijn we al helemaal verbaasd welke sport ze doen. Ook de sportieve juffen en meesters deden natuurlijk mee."