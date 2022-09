David Beckham moeit zich met ruzie tussen vrouw en schoondochter over trouwjurk: “We doen dit niet in onze familie”

De ruzie tussen Victoria ‘Posh Spice’ Beckham (48) en Nicola Peltz (27) sleept al eventjes aan, maar nu heeft vader David (47) zich ermee gemoeid. Eventjes recapituleren. Afgelopen zomer stapte zoon Brooklyn (23) in het huwelijksbootje met Peltz. Zij droeg tijdens de ceremonie een jurk van Versace, maar dat was niet het originele plan. Schoonmoeder Victoria zou, met haar tonnen ervaring in de modewereld, een speciale jurk ontwerpen.

Dat liep volledig fout af. In een interview met het Amerikaanse magazine ‘Grazia USA’ vertelde Peltz dat haar schoonmoeder haar ‘dagenlang negeerde’ nadat ze vertelde wat voor jurk ze in gedachten had. “Dat was een aangenaam gesprek, maar nadien hoorde ik niks meer. En toen bleek dat ze mijn moeder had gebeld om te vertellen dat haar atelier de jurk niet kon maken.”

Strenge vader

Groot was dan ook de verontwaardiging van de familie Peltz wanneer Victoria wél een eigen jurk droeg tijdens het huwelijk, net als haar eigen moeder en nog enkele vriendinnen. Brooklyn Beckham liet al weten dat hij ‘zijn kersverse echtgenote honderd procent steunt.’

Benieuwd hoelang hij die steun nog volhoudt, want volgens The Daily Mail - de Britse pers is erg geïnteresseerd in de capriolen van de familie - heeft zijn vader David hem de levieten gelezen. “We doen dit niet in onze familie, en dat weet je goed genoeg”, zou hij hebben gezegd. Volgens hem en Victoria is er van het verhaal van Nicola immers niks waar. “Wij zijn klaar met dit drama. Hoe het nu verder gaat, ligt in jullie handen.”

“David heeft nog nooit zijn geduld verloren met Brooklyn”, klinkt het bij insiders. “Hij heeft hem nog nooit moeten terechtwijzen. Dit is de allereerste keer.”