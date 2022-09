Jurgen Vandeurzen: “ Ik heb overal in de eerste ploeg gespeeld - 21 seizoenen lang - en ben dertien jaar prof geweest.” — © Dick Demey

De eerste trainerswissel in eerste provinciale is een feit. En net als vorig seizoen gebeurde die bij Helson. Toen nam na vijf weken Cedric Pipeleers de plaats in van Frank Lemmens, nu komt Jurgen Vandeurzen Joris Menten aflossen. Kan Vandeurzen zoals Pipeleers snel het tij keren en Helson nog naar de subtop loodsen?