Hailey Bieber over donkere periode in haar leven: “Ik heb meermaals gedacht dat ik hier niet meer wilde zijn”

Al vier jaar mogen Hailey en Justin Bieber elkaar man en vrouw noemen. En dat hun relatie niet altijd over rozen liep, is ondertussen algemeen bekend. Vooral in 2018, net na hun huwelijk, had 25-jarige model het moeilijk. “Ik heb toen echt aan mijn eigenwaarde getwijfeld”, zegt ze in de podcast Call Her Daddy.

Toen Hailey Bieber in 2018 in het huwelijksbootje stapte met Justin Bieber kreeg ze heel wat bagger over zich heen. Dat vertelt ze zelf in de podcast Call Her Daddy van de Amerikaanse Alex Cooper. “Als het echt donker wordt in je hoofd, en je begint te denken dat het niet meer de moeite waard is of dat je hier niet meer wilt zijn … ik heb dat in het verleden meermaals gehad.”

Steun vinden bij anderen was voor het model cruciaal om die gedachten van zich te kunnen afschudden. “Soms denk ik dat we die gedachten alleen niet kunnen bevatten, want dan gooi je jezelf gewoon weer in een vicieuze cirkel.”

Om haar problemen op te lossen, ging Bieber in therapie en volgde ze een intensief programma.“In december, toen ik het nieuwe jaar inging, ging ik naar een therapiecentrum. Ik was daar zeven dagen, geen telefoon, letterlijk therapie voor meerdere uren per dag.”