Romelu Lukaku toont niet alleen ondergoed in nieuwe shoot: “Goed dat hij dit trots laat zien”

Romelu Lukaku toont in een nieuwe campagne niet enkel boxershorts van Calvin Klein. Hij laat ook zien dat zelfs zijn afgetrainde lichaam niet – nou ja – perfect is. Op zijn schouders staan lange striemen die zwangere vrouwen of dikke mannen misschien herkennen van hun buik. “Het is goed dat hij dit trots laat zien.”

Hij stond gisteren stoer te wezen op onze website en app. Enkel in boxershort, coole blik, borst vooruit. Maar wie goed keek, zag op de armen van Big Rom lange strepen die leken op littekens. “Da’s niet vreemd”, zegt dermatologe Melissa Sprengers. “Het zijn striemen. Dat wil zeggen dat het onderhuidse bindweefsel is uitgerekt. Zwangere vrouwen hebben dat vaak, omdat hun buik snel dikker wordt. Maar iedereen kan striemen krijgen. Pubers in de groeispurt bijvoorbeeld, die hebben ze soms horizontaal op de rug. En we zien het vaak bij sporters zoals Lukaku die op korte tijd veel spiermassa hebben gekweekt.”

Of je bij het verdikken of gespierder worden striemen krijgt, hangt af van je genen. “Sommige mensen zijn er gevoelig voor, andere weer niet. We merken dat het vaak in de familie zit. Het hangt er vanaf hoeveel rek er op je huid zit.” Met laserbehandelingen kan je ze discreter maken, maar verdwijnen zullen ze nooit. “Het is een soort littekenweefsel, maar dan zonder dat er een trauma geweest is.”

Sprengers vindt het goed dat Lukaku zijn striemen laat zien. “Mensen die er zich onzeker bij voelen of zich er zelfs over schamen, zullen nu zien dat dat helemaal niet nodig is.” Het is volgens haar ook niets om je over te schamen. “Het hoort nu eenmaal bij de verandering van ons lichaam.” In haar praktijk merkt ze dat mensen vooral bezorgd zijn. “Gaat het nog meer worden, vragen ze. En vooral: kan het kwaad? Gelukkig kunnen we hen dan geruststellen.”