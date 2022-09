Verenigde Staten staan in finale WK basket na monsterzege tegen Canada

De Amerikaanse vrouwen hebben zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het WK basketbal in Sydney. Team USA versloeg in de halve finale de buren uit Canada met duidelijke 83-43 cijfers. Bij de rust stond het 45-21.

Breanna Stewart was de topscorer bij de Verenigde Staten met 17 punten, Aja Wilson blonk uit met 15 punten en 12 rebounds. De Amerikaanse vrouwen maakten vooral in het eerste (27-7) en in het derde kwart (22-8) het verschil.

In de finale treffen de Verenigde Staten China of gastland Australië. Beide landen werken om 11u30 Belgische tijd de tweede halve finale af. Australië schakelde donderdag in de kwartfinales de Belgian Cats uit met een 86-69 zege.

De Amerikaanse vrouwen kroonden zich op de voorbije drie WK’s tot wereldkampioen. Vorig jaar pakten ze op de Spelen in Tokio nog hun zevende olympische titel op rij.

De finale staat zaterdag, vanaf 8 uur Belgische tijd, op het programma.