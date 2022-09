Twintigtal doden bij explosie in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vrijdagochtend bij een zelfmoordaanslag op een onderwijsinstelling minstens 19 mensen omgekomen en 27 anderen gewond geraakt, melden de autoriteiten.

De explosie deed zich voor in het district Dashte Barchit, waar voornamelijk sjiitische Hazara’s wonen, een etnische minderheid in Afghanistan. De onderwijsinstelling zou studenten voorbereiden op hun studies aan de universiteit en op het moment van de feiten was er een oefentoegangsexamen aan de gang.

De meeste slachtoffers zijn meisjes. Nadat de taliban in Afghanistan de macht overnamen, sloten ze scholen voor tienermeisjes. Sindsdien bieden particuliere onderwijsinstellingen meisjes de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten.

Voorlopig heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.