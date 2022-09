Sporting Hasselt beleeft hoogdagen. Voor het eerst sinds lang prijkt Sporting nog eens op kop van het klassement. Exponent van dat succesverhaal is Mathisse Dassen. Begin vorig seizoen speelde de 19-jarige student uit Scherpenheuvel-Zichem nog anoniem bij de beloften, nu is hij vaste waarde in het elftal van coach Hayen.