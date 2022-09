Wereldkampioen Remco Evenepoel denkt al aan eerste koers in regenboogtrui: “Ik wil niet meteen moeten lossen”

Remco Evenepoel (22) zit niet stil na zijn wereldtitel van vorige zondag in Australië. De kersverse wereldkampioen staat voor een drukke periode en daarover sprak hij vrijdagochtend met Studio Brussel.

“Spreek ik hier met de wereldkampioen wielrennen alsjeblieft?”, opende Studio Brussel-presentatrice Fien Germijns aan de telefoon. “Goeiemorgen, ja dat klopt”, antwoordde Evenepoel droogjes. “En met de winnaar van de Vuelta? En ook nog de winnaar van de Clasica San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik?”, vervolgde Germijns. “Ja, ja, ja”, aldus Evenepoel.

Daarna noemde de presentatrice Remco Evenepoel “een halve zot”. “Dat zal ik maar als compliment aanvaarden zeker”, antwoordde de kersverse wereldkampioen. Vooral zondag, maandag en dinsdag (bij zijn thuiskomst, red.) waren hectische dagen voor Evenepoel. “De afgelopen twee dagen waren wel nog vrij relaxed”, zegt hij. “Dat was nog tof. Maar ik denk dat het volgende week weer heel hectisch zal worden.”

© Olivier Matthys

Erebruger in Schepdaal, feestje in Brussel

Vanaf zondag eigenlijk al, want dan wordt Evenepoel gehuldigd. “Eerst word ik tot ereburger gekroond in Schepdaal en dan volgt er een huldiging en een feestje op de Grote Markt van Brussel. Daar kijk ik wel naar uit.”

En volgende dinsdag rijdt hij met Binche-Chimay-Binche zijn eerste wedstrijd in zijn regenboogtrui. Daarom heeft Evenepoel toch ook al op de fiets gezeten deze week. “Ik daar zou niet graag vanaf de start moeten lossen omdat ik al een week niet op de fiets gezeten heb. Het is gewoon nog wat onderhouden dat ik doe.”

Daarna, op vrijdag 7 oktober, trouwt Evenepoel voor de wet met Oumi Rayane. “Mijn trouwkostuum kiezen is gelukt, ja. Welke kleur? Dat ga ik niet zeggen, want als mijn toekomstige meeluistert dan is het verklapt, hé.

De Strava-ritjes van Evenepoel deze week: