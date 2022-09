Gemeentehuis van Hoeselt even gesloten door brandgeur: oorzaak onvindbaar

Het gemeentehuis van Hoeselt is vrijdagvoormiddag een tijdje gesloten geweest door een verdachte brandgeur. Waar de geur vandaan kwam is onduidelijk. Nadat de brandweer een controle uitvoerde, mocht iedereen opnieuw naar buiten.

Vrijdag even voor 10 uur werd de geur geroken en moest iedereen naar buiten. De brandweer was snel ter plaatse. Omdat in het gebouw niks kon worden gevonden, volgde nog een extra controle op het dak om te achterhalen wat er aan de hand is. Wat de geur veroorzaakte is onduidelijk. Het gemeentehuis ging voor de middag al opnieuw open. mm