Toen hij op zijn achttiende een profcontract tekende bij Club Brugge, leek een mooie carrière in de maak, maar een knieblessure en vele uitleenbeurten beslisten daar anders over. Zo belandde Jimmy De Jonghe na twee verloren bekerfinales en een seizoen in... Roemenië bij THES, waar de 30-jarige Antwerpenaar zich weer in de kijker wil spelen.