Thierry Neuville staat na tweede dag op de zesde plaats in Rally van Nieuw-Zeeland

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) rijdt na afloop van de tweede dag, de eerste volledige wedstrijddag, in de Rally van Nieuw-Zeeland nog steeds aan de leiding. De Est won op vrijdag twee van de zes klassementsritten en heeft in de stand een minieme voorsprong van 0,2 seconden op Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1), die net als Evans één klassementsrit wist te winnen, is derde op 6,7 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) volgt als zesde.

De eerste volledige wedstrijddag van de Rally van Nieuw-Zeeland werd een bijzonder interessante. Vijf verschillende ritwinnaars en vier leiderswissels in zes klassementsritten. Gus Greensmith (Ford Puma Rally1) zorgde voor de verrassing door in de openingsrit op vrijdagochtend meteen de snelste tijd te rijden. In de stand schoof hij op naar de tweede plaats op 0,4 seconden van zijn teamgenoot Craig Breen (Ford Puma Rally1) die de leiding overnam van Ott Tänak.

Na de snelste tijd te hebben gereden in de derde rit van de dag kwam de Est opnieuw aan de leiding. Breen volgde op 2,6 seconden, net als Elfyn Evans. Tijdens de daaropvolgende rit gleed Breen na 26,7 km van de baan in Colin’s corner, een bocht genoemd naar voormalig wereldkampioen en drievoudig winnaar in Nieuw-Zeeland, Colin McRae, die in 2002 in die bocht ook van de baan ging. Een zoveelste fout dit jaar van Breen, die bezig is aan zijn 79e WK-rally. De Ier kon nog nooit een WK-rally winnen. “Je weet zelf wat er gebeurd is. Ik weet dat ik al die fouten niet moet maken, maar het is echt moeilijk”, zei een bijzonder ontgoochelde Breen achteraf.

© AFP

De vijfde klassementsrit werd gewonnen door Sébastien Ogier die dit weekend hoopt om de blinde vlek op zijn palmares uit te wissen. De Fransman bleef ook in de daaropvolgende rit aan de leiding om die in de slotrit van de dag dan weer af te staan aan Ott Tänak. De leiderswissel had ook een technische oorzaak. Tijdens de voorlaatste rit verloor Ogier een deel van zijn achtervleugel waardoor de balans van zijn wagen verstoord werd. Tänak begint zaterdagochtend met een minieme voorsprong van 0,2 seconden op Elfyn Evans en wordt op de huid gezeten door in totaal drie Toyota’s. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) is vierde en volgt op 7,2 seconden van Ott Tänak. Gus Greensmith volgt als vijfde op 43,8 seconden. Thierry Neuville is zesde op 45,6 seconden. “Het was geen goede dag voor ons. Ik heb nog steeds niet 100 procent vertrouwen in de auto en we moeten nog aan een aantal dingen werken. In Griekenland voelde ik me comfortabel, maar in alle andere rally’s voelde het nooit goed genoeg om te pushen”, zei Neuville aan de finish.

Het minieme tijdverschil tussen Tänak en Evans doet terugdenken aan de Rally van Nieuw-Zeeland uit 2007. Marcus Grönholm versloeg toen Sébastien Loeb met het kleinste tijdverschil ooit in deze wedstrijd: 0,3 seconden. Het kleinste tijdverschil ooit in een WK-rally dateert van 2011 en de Rally van Jordanië. Toen versloeg Sébastien Ogier de Fin Jari-Matti Latvala met 0,2 seconden.

Op zaterdag worden er twee lussen van drie ritten gereden. Op zondag zijn er nog vier ritten gepland. De Rally van Nieuw-Zeeland eindigt in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 5u30 Belgische tijd.