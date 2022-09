Roger Federer blikt terug op iconisch afscheid en ‘handje vasthouden’ met Rafael Nadal: “Misschien een geheime dankjewel”

De beelden van een afscheidnemende Roger Federer en Rafael Nadal wenend op een bankje zullen voor altijd iconisch blijven. De twee eeuwige rivalen speelden vorige vrijdag samen in het dubbelspel op de Laver Cup. Na afloop liepen de emoties hoog op.

“Het was zo prachtig om daar gewoon te zitten, alles te laten inzinken terwijl de muziek aan het spelen was”, blikt Federer terug in New York Times. “De focus lag op Ellie Goulding (de zangeres, red.) en dan vergeet je dat er beelden gemaakt worden.”

Plots hadden rivalen Federer en Nadal zelfs elkaars hand vast. Prachtige beelden. “Ik denk kon niet spreken en de muziek speelde. Op een bepaald moment raakte ik zijn hand aan, misschien als een soort ‘geheime dankjewel’. Ik weet niet wat het was, maar voor mij was het misschien wel dat en het voelde wel zo.”

Ook op zijn sociale media blikte Federer op een prachtige manier terug op zijn afscheid. “We hopen allemaal op een sprookjesachtig einde, hier is hoe mijn afscheid verliep: ik heb mijn laatste singles match verloren, mijn laatste match in het dubbelspel verloren, mijn laatste teamevenement, ik ben mijn stem en mijn job verloren.”

“Maar nog steeds vind ik dat mijn afscheid perfect was. Ik ben heel gelukkig met hoe alles verlopen is. Wees dus niet bezig met ‘het perfecte einde’. Het zal altijd fantastisch zijn op je eigen manier.”