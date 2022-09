Vrouw moet album met naaktfoto’s van rechter aan ex-man geven: “Ongelooflijk gênant en vernederend”

Lindsay en Christopher Marsh uit de Amerikaanse staat Utah gingen in april na 25 jaar huwelijk uit elkaar. De twee kwamen vrij snel overeen hoe ze hun goederen onderling zouden verdelen, al was er wel één twistpunt: een fotoalbum vol intieme beelden van Lindsay die het koppel in het begin van hun huwelijksjaren had laten maken. Lindsay droeg vaak alleen lingerie op de foto’s, soms was ze zelfs helemaal naakt. Haar ex wilde het album naar eigen zeggen niet zozeer omwille van de foto’s, maar wel “omwille van de liefdevolle berichtjes die ze erbij geschreven hadden, om ze te blijven koesteren.”

Finaal moest een rechter de knoop doorhakken, en die beveelt nu dat de vrouw het album teruggeeft aan haar ex. Na protest van de vrouw stond de rechter wel toe dat de oorspronkelijke fotografe de beelden eerst zou bewerken en de intiemste plekjes zou “bedekken.”