Daarom roept Oekraïense president Zelenski Russen op om zich te laten tatoeëren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russische bevolking opgeroepen om te rebelleren tegen president Vladimir Poetin, en zo de oorlog te stoppen. “Om dit te stoppen, moet je de enige persoon in Rusland stoppen die oorlog verkiest boven leven”, aldus Zelenski in een videobericht.

Zelenski beschuldigde Rusland ervan dood, marteling, verkrachting en vernietiging te brengen. “Dit kan worden gestopt”, zei hij, maar de burgers moeten “opstaan en vechten”. De Oekraïense president prees ook het verzet in Rusland tegen de gedeeltelijke mobilisatie van reservisten door het Kremlin. In een tweede video richtte Zelenski zich op de multi-etnische Kaukasus-regio in Rusland. Naar verluidt worden vooral leden van etnische minderheden naar het oorlogsgebied gestuurd.

Volgens Zelenski zijn al 58.000 Russen omgekomen in Oekraïne. Dat cijfer wordt niet bevestigd door Rusland, en kan niet onafhankelijk geverifieerd worden. Hij zei dat veel Russische soldaten zonder badges of documenten de strijd in worden gestuurd, zodat ze niet kunnen worden geïdentificeerd. Hij raadde de mannen die zijn opgeroepen aan hun naam te laten tatoeëren, zodat hun lichamen aan familieleden kunnen worden teruggegeven.