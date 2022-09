45 Peltse kunstenaars tonen werk in kerk van Boseind

Er zit heel wat creatief en artistiek talent in Pelt. Met een penseel, pen, potlood, klei, keramiek, glas of welke andere grondstof dan ook gaan ze aan de slag in hun atelier of zelfs op zolder. In alle rust werken ze aan een uniek werk. Recht uit het hart.

Uiteraard verdienen al die werken het om getoond te worden aan een groot publiek. Tijdens de eerste twee weekends van oktober – op 1-2 en 8-9 oktober – tonen niet minder dan 45 Peltse kunstenaars zich in een 15-tal verschillende disciplines tijdens het kunstevent ‘Kunstprikkels’.

De vrijgekomen kerk van het Boseind heeft de kunstenaars geïnspireerd om er een gevarieerde expo te organiseren. Pelt into ART, een werkgroep van lokale kunstenaars, zorgt samen met de gemeente voor de algemene inrichting van de locatie. ”Kunstprikkels’ moet de start worden van tal van andere creatieve organisaties, voor en door de Peltse kunstenaars.”

Op 1-2 oktober en 8-9 oktober, telkens van 14 tot 18 uur staat de Sint-Jozefkerk van Boseind (De Kentings 17) in het teken van kunst. De toegang is volledig gratis. Meer info over het event en deelnemende kunstenaars op www.uitinpelt.be/kunstprikkels.

(path/gvb)