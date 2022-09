Na uitreiking van grootste gouden tip ooit: verdachte opgepakt voor dood van 9-jarige Olivia

In het Verenigd Koninkrijk is een 34-jarige man opgepakt op verdenking van de moord op Olivia Pratt-Korbel. Dat negenjarige meisje uit Liverpool kwam in augustus om het leven toen twee mannen een vuurgevecht uitvochten in haar ouderlijke woning.

Olivia werd op 22 augustus om 10 uur ’s avonds door een kogel geraakt toen de veroordeelde inbreker Joseph Nee haar ouderlijke huis binnenstormde, op de vlucht voor een schutter. Die achtervolger schoot door de halfopen deur, en raakte het meisje in de borst. Er bestaat geen link tussen de twee mannen en de familie, het is ook nog niet duidelijk waarom de twee mannen in een gevecht verwikkeld waren geraakt.

Nee werd begin september al opgepakt, maar van de schutter was lange tijd geen spoor. Tot frustratie van de politie van Liverpool kreeg ze ook weinig informatie van de bevolking. Ze had het over “een muur van stilte” in de stad, die erom bekendstaat erg veel criminele bendes te hebben die strijden om de distributie van drugs.

De belofte van een gouden tip van maar liefst 200.000 pond (ongeveer 227.000 euro) door het goede doel ‘Crimestoppers’ zorgde nu dan toch voor een doorbraak: na een tip werd een 34-jarige man uit de Dovecot-buurt opgepakt voor ondervraging.

© REUTERS