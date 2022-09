Agent blundert wanneer hij over hek wil springen om ‘verdacht pakket’ te inspecteren

Je hebt zo van die dagen dat het gewoon niet meezit. Daar kan de Britse agent uit bovenstaande video van meespreken. De politieman wilde maandag over een hek van een school springen om een ‘verdacht pakket’ te checken, maar schatte zijn sprong niet goed in. Uiteraard was er net een camera op hem gericht toen hij op zijn gezicht ging, en die beelden gaan nu de wereld rond. Pittig detail: het ‘verdacht pakket’ bleek gewoon een zak met bladeren. “Niet echt alle moeite waard”, aldus de agent die de bijnaam Mr. Tumble (meneer Tuimel, nvdr.) kreeg van de schoolkinderen.