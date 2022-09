Ex-deelnemer haalt uit naar ‘Blind getrouwd’: “Dziubi is blijkbaar het vrouwtje”

Met Dziubi en Brecht doet dit jaar weer een homokoppel mee aan ‘Blind getrouwd’. Ex-deelnemer Christophe Ramont is echter niet te spreken over de manier waarop de twee in beeld worden gebracht, liet hij onlangs weten op Twitter. Bij Het Laatste Nieuws laat Dziubi nu echter weten daar geen aanstoot aan te nemen.

“Extra pijnlijk en waar ik me altijd tegen verzet heb: het toxische beeld dat ook als twee mannen trouwen er een mannetje en een vrouwtje moet zijn”, schreef Ramont op Twitter. “Blijkbaar is Dziubi het vrouwtje (in de eerste aflevering zat hij bij de bruiden). Toegegeven, op de trouw zelf stond Dziubi te wachten (de mannelijke rol) en was Brecht degene die binnenkwam. Maar toch kan ik mij echt niet van de indruk ontdoen dat dit beter kon, in een maatschappij die bol staat van genderdiscussie...”

Maar Dziubi zelf neemt geen aanstoot aan de manier waarop hij behandeld wordt door de productie van het programma, en de manier waarop hij en Brecht in beeld worden gebracht. “De productie had op voorhand gezegd: ‘Kijk, als er een homokoppel is, gaan we hen at random indelen bij de meisjes en bij de jongens. Ik heb daar nooit aanstoot aan genomen. Bij de ceremonie stond ik bijvoorbeeld dan weer vooraan, wat eigenlijk traditioneel de mannenrol is.”

Ook het feit dat hij over de drempel gedragen werd, stoort Dziubi niet. “Dat was heel spontaan, Brecht vond dat symbolisch. Het is niet dat we daar stonden te denken: ‘Hij doet nu dit, en hij zat in het begin ook bij de mannen, en hij gaf de speech… Dus ik neem daar geen aanstoot aan. Ik snap wel dat dat zo kan overkomen bij de kijker, maar dat is eigenlijk allemaal heel natuurlijk en zonder voorbedachte rade zo gebeurd.”