De beelden van Eden Hazard die voor polemiek zorgen in Spanje: ging Rode Duivel feesten tijdens interlandbreak in België?

Op sociale media is er een filmpje opgedoken van Eden Hazard (31) in een nachtclub. De beelden van de Rode Duivel lijken vrij onschuldig, maar in Spaanse media worden ze wel op kritiek onthaald.

“Eden Hazard, betrapt op feesten met een mysterieuze vrouw”, titelt het Spaanse Sport. “Een paar dagen geleden klaagde Hazard, een van de duurste aanwinsten in de geschiedenis van de club (Real Madrid, red.), over zijn gebrek aan speeltijd dit seizoen, maar zijn houding buiten het veld is verre van voorbeeldig”, klinkt het kritisch voor de Rode Duivel.

De beelden zouden volgens Spaanse media in een nachtclub in België gemaakt zijn en meer bepaald van vrijdagavond. Maar dat is niet bevestigd. De Rode Duivels kregen toen wel vrij van bondscoach Roberto Martinez. Toch opvallend, minder dan 48 uur voor de (beslissende) Nations League-wedstrijd in en tegen Nederland.