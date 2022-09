Onderwijsminister van Franse Gemeenschap wil Nederlands opnieuw verplichten als vak

Minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap Caroline Désir (PS) wil het vak Nederlands of Duits verplichten vanaf het derde leerjaar basisonderwijs, en dat vanaf het schooljaar 2027-2028. Dat schrijft La Libre Belgique vrijdag.

In Brussel is Nederlands al verplicht vanaf het derde leerjaar. Dat is ook het geval in de Waalse gemeenten aan de taalgrens (Comines-Warneton, Moeskroen, Flobecq en Enghien). Elders in Wallonië wordt het vak pas vanaf het vijfde leerjaar gegeven en kunnen leerlingen kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits.

In het schooljaar 2019-2020 volgde 64 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar in Wallonië Nederlands, in het middelbaar slechts 47 procent. Ook blijkt dat 28 procent van de Waalse leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het zesde middelbaar waren ingeschreven, tijdens hun schooltijd nooit één uur Nederlands hadden gehad.