Emma Meesseman doet verhaal na WK-uitschakeling Belgian Cats: “Generatiewissel verder finetunen”

Geen tweede opeenvolgende halve finale voor de Belgian Cats op een WK. Tegen het gastland Australië waren de Cats, zonder kapitein Emma Meesseman (kuit), een maatje te klein voor een stunt. De ambitie met een stek in de top-8 van de wereld is wel ingevuld. Verder bouwen richting het EK van 2023 en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn nu met de Next Gen de volgende uitdagingen. “We moeten de generatiewissel verder finetunen”, was de analyse van Emma Meesseman.

De Belgian Cats eindigen op dit WK op de zesde stek en zijn, na Frankrijk (vijfde), het tweede beste Europese team van de wereld. Een mooie bekroning van een goed WK waar het door de blessure van topspeelster Emma Meesseman nooit echt een kandidaat was voor een medaille. Andere vaststelling is dat de ultieme eindfase van het WK wordt betwist zonder Europese ploeg. Amerika-Canada en China-Australië zijn de halve finales vandaag. Het WK van de vrouwen wordt sinds 1953 georganiseerd en enkel in 1994 was geen Europese ploeg in de halve aanwezig. Er is wel een kanttekening. Door de oorlog in Oekraïne was er voor het gekwalificeerde Rusland geen plaats op dit WK. Spanje, de nummer 2 van de wereld, kampte met een corona-uitbraak (onder meer topper Alba Torens) tijdens het kwalificatietoernooi en kon zich daardoor niet plaatsen.

Tweede beste Europese ploeg

Dat de Belgian Cats de tweede beste Europese ploeg van de wereld zijn op dit wereldkampioenschap is een belangrijke opsteker. Zeker omdat na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio er een heuse generatiewissel was en de Belgian Cats met de Fransman Valéry Demory ook een nieuwe bondscoach presenteerden. Op dit WK waren de Belgian Cats met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar de op één na jongste ploeg. De Next Gen met Billie en Becky Massey, Maxuella Lisowa, Elise Ramette en Ine Joris tankten tonnen ervaring op dit WK. Met ook nog onder meer toptalent Nastja Claessens in de wachtkamer oogt de toekomst van de Belgian Cats mooi. Zeker ook omdat de generatie Emma Meesseman, Antonia Delaere, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Hind Ben Abdelkader en Julie Allemand zich tussen de 25 en 29 jaar situeert.

Emma Meesseman blikt uiteraard met gemengde gevoelens terug op dit WK. “Dat ik het team op het parket in money-time niet kon helpen is frustrerend. Ik probeerde vanaf de zijlijn mee te coachen en vuurde mijn ploegmaats aan. We hebben karakter getoond en de jonge speelsters hebben ervaring kunnen opdoen. De insteek moet nu zijn om de volgende jaren op EK’s, WK’s en Olympische Spelen aanwezig te blijven. Daarom moeten we de generatiewissel verder finetunen”, aldus nog Emma Meesseman, die hoopt over een viertal weken fit te zijn om haar debuut bij Fenerbache Istanbul te kunnen vieren.

EK-kwalificatiematchen in België in november

Veel tijd om de Next Gen te integreren is er echter niet. De Cats spelen in november thuis tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina hun derde en vierde wedstrijd in de voorronde van het EK 2023. Dat vindt in juni volgend jaar plaats in Israël en Slovenië. België opende in november 2021 met verlies in Bosnië (87-81) en winst tegen Duitsland (84-55). Twee op twee en winnen met meer dan zes punten tegen Bosnië is de insteek. Een vierde opeenvolgende EK-deelname is immers een must willen de Belgian Cats op schema blijven voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.