Patrick Lefevere neemt Remco en Patrick Evenepoel mee voor etentje: “Bespreken hoe we de komende weken aanpakken”

“Ik ga toevallig donderdag met Patrick eten en we gaan bespreken hoe we het de komende weken allemaal gaan aanpakken: de huldiging in Brussel, die wedstrijd in Binche, enzovoort”, zei Patrick Lefevere eerder deze week. “Ik heb ook kort met Remco gebeld en hij gaat ook proberen om even kort langs te komen.”

Het etentje ging door op de markt van Lennik in restaurant Sir Kwinten. “Leuk zakendiner met de wereldkampioen en zijn vader”, schreef Lefevere bij een foto op Instagram.

Er zal ongetwijfeld ook nog eens gesproken zijn over het transfergerucht dat INEOS Evenepoel zou willen losweken bij Quick-Step Alpha Vinyl. Zowel Remco als papa Patrick Evenepoel hadden al duidelijk gemaakt aan Lefevere dat hij zich geen zorgen moest maken. “Ze drukten mij allebei op het hart dat ik van die Ineos-sage niets moest geloven. Het is veel belangrijker hoe we nu alles aanpakken wat er op die jongen afkomt.”

Zondag wordt Evenepoel gehuldigd. Eerst in Schepdaal, daarna op de Grote Markt van Brussel. Volgende dinsdag (4 oktober) rijdt hij voor het eerst in zijn wereldkampioenentrui in Binche-Chimay-Binche.