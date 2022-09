Peperdure auto’s drijven door de straten van Florida na doortocht orkaan Ian

Orkaan Ian houdt lelijk huis in Florida. De storm sloeg hard toe in het zuidwesten van de Amerikaanse staat met stevige rukwinden en heel veel regen. In de stad Naples zag een liefhebber van peperdure auto - die op sociale media bekendstaat als Ernie - zijn garage vollopen met regenwater. Niet veel later brak zijn gloednieuwe, knalgele McLaren P1 door de garagepoort en dreef de hypercar - kostprijs een slordige 1,1 miljoen euro - door de straten van de stad. Zijn gloednieuwe Rolls Royce volgde niet veel later. Beide voertuigen zijn nu rijp de schroothoop door het natuurgeweld van Ian.