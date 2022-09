Neymar steunt Jair Bolsonaro in Braziliaanse presidentsverkiezingen

De Braziliaanse topvoetballer Neymar heeft donderdag zijn steun uitgesproken voor de extreemrechtse Jair Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Dat deed hij in een video op TikTok.

In de video gebruikt de spits van PSG lachend een liedje waarin wordt opgeroepen om Bolsonaro te stemmen. Neymar heeft meer dan acht miljoen volgers op TikTok en bijna 180 miljoen op Instagram. Bolsonaro, de huidigde president, deelde de video al snel zelf via Twitter.

Veel Braziliaanse beroemdheden hebben kleur bekend in verband met de presidentsverkiezingen. Veel onder hen steunen de centrumlinkse ex-president Luiz Ignacio Lula da Silva.

De presidentsverkiezingen vinden op 2 oktober plaats. Volgens de peilingen zou Bolsonaro verliezen van zijn belangrijkste tegenstander, Lula da Silva. De vraag is vooral of Bolsonaro, die al langer hints verspreidt over verkiezingsfraude, de fakkel zo maar zal doorgeven.