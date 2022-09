Van Quickenborne nog maar net uit safehouse, en al meteen gedagvaard door verdachten in drugsdossier

Drie beklaagden in grote drugsdossiers die voortkomen uit de kraak van Sky ECC hebben justitieminister Vincent Van Quickenborne gedagvaard in kortgeding. Hun advocaten eisen inzage in het moederdossier rond de berichtendienst.

De advocaten van de drie beklaagden slepen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voor de kortgedingrechter in Brussel, in zijn rol van vertegenwoordiger van de Belgische Staat. “We vragen dat het volledige moederdossier rond Sky ECC overgemaakt wordt”, legt advocaat Frank Scheerlinck uit. Net als zijn collega’s Sam Vlaminck en Jorgen Van Laer liet hij donderdag de dagvaarding betekenen door een deurwaarder.

Het kraken van de bij criminelen razend populaire berichtendienst Sky ECC gebeurde in een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een Mechelse onderzoeksrechter. De vele dossiers waarin sindsdien honderden arrestaties gebeurden, zijn afgeknipt van dat zogenaamde moederdossier. Dat leidde het afgelopen jaar al geregeld tot discussies in de rechtbank. De advocaten van de beklaagden in al die dossiers vinden dat ze het volledige moederdossier moeten kunnen inkijken om zich correct te kunnen verdedigen. Het parket wil dat niet toestaan.

Legaliteit toetsen

Dat leidt nu tot de opmerkelijke demarche. “Ik wil de legaliteit kunnen toetsen, ik wil zien wie Sky ECC gekraakt heeft. Waren het Belgen, Nederlanders of Fransen?”, zegt meester Scheerlinck. “Wij moeten kunnen zien welke methode en procedure er gevolgd zijn. We leven in een rechtsstaat, het is niet omdat de procedure in de diepvries beland is dat we ons wetboek moeten weggooien.”

Advocaten Jorgen Van Laer, Frank Scheerlinck en Sam Vlaminck. — © jeha, jvdp, rr

Extra uitstel

Het parket voegde de afgelopen maanden verschillende stukken uit het moederdossier toe aan de afgesplitste dossiers. “Ik ben het beu om alles in stukjes te moeten krijgen, het wordt tijd dat we krijgen wat we vragen, namelijk een afschrift van het moederdossier”, aldus meester Scheerlinck. Dat de procedure met hoogdringendheid werd aangespannen, is omdat de drie beklaagden snel weer voor de rechtbank moeten verschijnen. Allicht zal de dagvaarding ook vandaag al gebruikt worden om twee lopende Skydossiers te laten uitstellen. De zaak in kortgeding wordt op woensdag 5 oktober behandeld.

Het kraken van berichtendienst Sky ECC door de federale gerechtelijke politie Antwerpen en politiediensten uit Nederland en Frankrijk zorgt sinds maart van vorig jaar voor een lange reeks arrestaties van verdachten uit het drugsmilieu. De gekraakte berichten waarin criminelen granaataanslagen bedisselden, de adresgegevens van havenarbeiders doorstuurden of live de uithalingen van megapartijen cocaïne aanstuurden, lieten weinig aan de verbeelding over.

Het leek er dan ook even op dat de loodzware gevangenisstraffen elkaar in een rotvaart zouden opvolgen, maar dat blijkt voorlopig nog niet het geval. Ruim een jaar nadat de eerste zaak die op berichten uit Sky ECC gebaseerd was voor de rechtbank is gekomen, is er in geen enkel van die dossiers al een vonnis uitgesproken. Het dagvaarden van de minister zal vermoedelijk voor extra uitstel zorgen.