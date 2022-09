Nu Hanne mama wordt, staat K3 op het podium als K4. Maar donderdag waren ze weer even K2. Terwijl Marthe en Julia het publiek klaarstomen voor het nieuwe album ‘Vleugels’, last hun zwangere vriendin platte rust in. Broodnodig, klinkt het. “Vorig weekend vijf shows, dit weekend zes. Logisch dat Hanne naar haar lichaam luistert.”