Herman Brusselmans zoekt tijdens opname ‘De allerslimste mens’ naam voor zijn toekomstige zoon

Herman Brusselmans en zijn vriendin verwachten binnenkort een zoon. Maar een naam voor hun toekomstige baby hebben ze voorlopig niet. “We hebben besloten dat we dat hier vandaag gaan oplossen”, aldus de schrijver, die vervolgens een willekeurig persoon in het publiek aanduidt en vraagt om zijn naam te zeggen. Dat heeft weinig succes… al blijkt een naam die kort nadien ter sprake komt toch in de smaak te vallen.