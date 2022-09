Mark Selby pot op British Open zijn vierde 147 ooit weg: bekijk hier al zijn shots (en daar zit er één briljante tussen)

Mark Selby (WS-3) heeft in het Engelse Milton Keynes een 147 maximumbreak weggepot in de achtste finales van het British open. In zijn partij tegen zijn landgenoot Jack Lisowski (WS-12) liet de 39-jarige Engelsman al in het eerste frame vijftien keer rood en zwart en alle kleuren van tafel verdwijnen. De twaalfde rode potte hij daarbij via twee banden.

Met ook nog breaks van 57 en 117 won “The Jester from Leicester” met 4-1. Om een plaats in de have finales neemt hij het op tegen de winnaar van een duel tussen de Noord-Ier Mark Allen (WS-14) en Judd Trump (WS-2).

Het is de vierde maximumbreak ooit voor Selby. Dit seizoen werden er al drie 147’s gemaakt. In juli deden de Chinees Zhang Anda (WS-70) en de Iraniër Hossein Vafaei (WS-17) Selby het kunststukje voor. In de snookergeschiedenis staat de teller nu op 179. (belga)