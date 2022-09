Opnieuw vragen over mentale gezondheid van Biden, maar woordvoerster wilt vergissing niet toe te geven

“Waar is Jackie?” Toen Amerikaans president Joe Biden woensdag na een conferentie de organisatie wilde bedanken, vroeg hij daarbij Congreslid Jackie Walorski. Alleen overleed zij twee maanden geleden, en daarover stuurde Biden zelf nog een verklaring uit. Het doet opnieuw vragen rijzen over zijn mentale gezondheid, maar zijn woordvoerster wrong zich in bochten om de vergissing niet te moeten toegeven.

Na de conferentie over honger, voeding en gezondheid vroeg de president af waar Jackie Walorski (58) was. “Jackie, ben je hier? Waar is Jackie?” vraagt hij, terwijl hij rondkijkt in de ruimte. Biden bleek te zijn vergeten dat Walorski, een Republikeinse parlementariër uit Indiana, in augustus om het leven kwamen door een auto-ongeluk. Biden leek zich van geen kwaad bewust en ging door met zijn speech. Nochtans had Biden na het ongeval een statement uitgebracht waarin hij en zijn vrouw Jill “geschokt en bedroefd” waren over haar dood.

De perssecretaris van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, kreeg na de opmerkelijke passage van Biden er de ene na de andere vraag over gesteld. “Was de president verward?”, vroeg Steven Portnoy van CBS, intussen al de derde journalist die wilde weten vanwaar die blunder kwam. “Stond iets geschreven op de teleprompter (autocue, red.) dat hij niet herkende? Ik probeer te begrijpen wat hier gebeurde.”

De woordvoerster repliceerde dat de journalist nogal veel conclusies trok. “Als dat het geval was, dan zou ik dat gezegd hebben. Wat ik zei was dat ze (Jackie, red.)on top of mind zat omdat de president haar familie over twee dagen zal ontmoeten. Ik denk dat dat niet ongewoon is.” Waarop een andere reporter laconiek antwoordde: “Karine, John Lennon zit bij mij elke dag on top of mind maar ik ben hem nergens aan het zoeken.”

Verdwaald op podium

Dat er zo op doorgegaan werd, komt doordat al langer vragen rijzen over de mentale fitheid van Joe Biden. Tegenstanders proberen al van voor zijn aantreden twijfel te zaaien over de gezondheid van Biden, die op zijn 78ste werd geïnaugureerd en daarmee de oudste president van de VS ooit werd. Voormalige president Donald Trump gaf hem zelfs de bijnaam Sleepy Joe. Ook vorige week kwam de man verward over, toen hij na een conferentie leek te verdwalen op het podium.

Een journaliste van Al Jazeera verwoordde het aan woordvoerster Jean-Pierre zo: “Deze momenten van verwardheid gebeuren met een toenemende frequentie. Amerikanen die dit zien maken zich hierover zorgen. Wat zeg je daarop? Dat is een legitieme vraag. We moeten antwoorden krijgen.” Haar vraag werd genegeerd door de perssecretaris. Ze beet de journaliste enkel toe dat ze onbeleefd was tegenover haar collega’s, omdat het niet haar beurt was om het woord te nemen.

Hoe dan ook, de warrige verklaring wakkert opnieuw de speculaties aan. Een editor voor CNN Politics omschreef in een column de laatste blunder als een “pretty big mistake”. “Helaas voor Biden speelt het in op een karikatuur die de Republikeinen – onder leiding van voormalig president Donald Trump – al lang van hem ophangen.”