Door de felle regenbuien van de afgelopen dagen, kleuren onze tuinen weer groen. Zoveel regenwater moet het grondwaterpeil toch op een hoog niveau gebracht hebben? "Maar niets is minder waar," zegt tuinjournalist Marc Verachtert. "Nog altijd stroomt er te veel water naar de zee, in plaats van waar het moet zijn: in de bodem van onze tuin." Hij geeft ons enkele tips hoe we het regenwater wel in onze tuinbodem leiden.