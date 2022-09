Dit is de vijfde finalist van de Lekkerste Pizza van Limburg: “Als kind wilde ik al pizzabakker worden”

Het verhaal van Rocco Cagliostro leest als een filmscenario. Hij leerde pizza’s bakken in de keuken van zijn opa en wenste op zijn dertiende verjaardag dat hij later pizzabakker zou worden. Enkele minuten nadat hij de kaarsjes op zijn verjaardagstaart had uitgeblazen, stierf zijn tante voor zijn ogen aan een hersenbloeding. “Ik heb lang gedacht dat de dood van mijn tante mijn schuld was”, vertelt Rocco. “Ik kreeg last van angstaanvallen, ook op latere leeftijd. Om die te overwinnen hield ik vast aan mijn droom: pizzabakker worden.”

Rocco sleepte al meer dan twintig (inter)nationale pizzaprijzen in de wacht, maar blijft verder dromen: “Ooit wil ik het wereldkampioenschap pizza bakken in de Italiaanse stad Parma winnen.”

Hoe vaak eet je pizza? “Zelden, net zoals een friturist ook niet zo vaak frietjes eet.”

© Luc Daelemans

Beste pizza op de kaart? “Pizza Calabrese met tomatensaus, fior di latte, pikante worst, ‘nduja (zeer pikante smeerpasta, nvdr.), tomaatjes en basilicum.”

Pizza HawaÏ? “Not done! Alleen als kindjes om ananas vragen zwicht ik.”

Juryrapport? “De buitenkant had een krokante beet, maar was binnenin luchtig en zacht. Verder: een dunne, zachte bodem met een uitstekende topping. Er zat een mooi evenwicht tussen de mozzarella en de tomaat, die heel goed doorsmaakte. De onderkant van de bodem vertoonde nauwelijks zwarte baksporen.”

De winnaar van de Lekkerste Pizza van Limburg ontdek je zaterdag 1 oktober in ons weekendmagazine Goesting of in onze nieuwsapp.

Pizzeria Rocco Cagliostro, Onderwijslaan 74 in Genk. Info: www.pizzeria-rocco-cagliostro.business.site/