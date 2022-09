Thomas Pieters opent op zevende plaats in Alfred Dunhill Links Championship

Thomas Pieters is donderdag met een openingsronde in 65 slagen, zeven onder par, van start gegaan op het Alfred Dunhill Links Championship, dat plaatsvindt op de golfbanen St. Andrews Old Cours, Carnoustie en Kingsbarns in het Schotse Saint Andrews.

Pieters, die zijn eerste ronde afwerkte op de Carnoustie, putte op zijn eerste negen holes twee birdies weg, waartegen hij één bogey moest noteren. Op zijn laatste negen holes sloeg de 30-jarige Antwerpenaar maar liefst zes birdies. In de stand telt de nummer 31 op de wereldranglijst vier slagen meer dan de Fransman Romain Langasque, die met een ronde van 61 slagen op de St. Andrews Old Course het baanrecord evenaarde.

Nicolas Colsaerts leverde op de Kingsbarns een scorekaart af waarop vijf birdies en drie bogeys stonden. Met 70 slagen staat hij op een 78e plaats. (belga)