Custovic zet tegenstander nog wat op scherp: “Antwerp is goed, maar voor mij is Genk momenteel de beste ploeg van België”

KV Kortrijk krijgt op zondag de autoritaire leider in de Jupiler Pro League op bezoek. Antwerp zakt af naar het Guldensporenstadion waar het op zoek gaat naar zijn tiende overwinning van het seizoen. “Het wordt een moeilijke match, maar alles is mogelijk.”

KVK-coach Adnan Custovic had twee weken de tijd om zijn groep voor te bereiden op de match van zondag. “Het was wel niet zo simpel, want een deel van mijn jongens was weg naar hun land of was geblesseerd”, vertelde Custovic. “Loncar is een tijdje ziek geweest en we trainden vooral op het fysieke vlak.”

De Bosnische T1 liet zich ook uit over de match van zondag. “Antwerp is een goede realistische ploeg en houdt vaak de nul. Wij moeten ons tonen voor ons eigen publiek en we hopen zondag voor hen te winnen. Antwerp is goed, maar voor mij is Genk momenteel de beste ploeg van België.”