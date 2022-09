Goed nieuws, maar ook keuzestress voor Carl Hoefkens bij Club Brugge: wie komt erin en wie vliegt eruit?

Mata terug: waar gaat Odoi nu depanneren?

Club dat zonder Clinton Mata de nul hield tegen zowel Leverkusen als Porto: wij vonden dat zeer knap. Want de Angolese Belg, begin deze maand uitgevallen tegen Cercle, geldt toch als dé sterkhouder centraal achterin. Chapeau dus ook voor Denis Odoi, die zijn afwezigheid opving, zij het eerder als rechtsback in een viermans- in plaats van driemansdefensie. Maar als hij honderd procent is, komt Mata sowieso weer in de ploeg. Vorig seizoen was hij de veldspeler met de meeste minuten (4.353) – nog meer dan Hans Vanaken (4.219) – en ook dit seizoen speelde hij tot zijn blessure letterlijk alles. En dus lijkt Odoi automatisch het kind van de rekening te worden. Uit beeld verdwijnen zal hij niet, want hij is multi-inzetbaar en zal daardoor sneller invallen of depanneren dan een ander. Maar Brandon Mechele of Abakar Sylla – de enige linkspoot – eruit spelen, zal ook niet snel lukken. Zelfs voor Rode Duivel Dedryck Boyata blijkt dat geen sinecure, al werd hij wel al meermaals geprezen door Hoefkens en zal Sylla – bakken talent, maar amper negentien en een paar keer geflirt met rood – ook niet altíjd in de basis staan.

Mata mét Odoi, die al op heel wat posities speelde. — © BELGA

Buchanan terug: straks mét Meijer in de ploeg?

Eindelijk zijn eerste minuten van het seizoen. Het waren er maar elf en het was voor de Canadese nationale ploeg, maar bij Club zijn ze toch content. Meer dan twee maanden, sinds hij in de opwarming van de Supercup iets voelde, hebben ze de winger moeten missen – langer dan aanvankelijk voorzien. Op twee duels na (met Eduard Sobol) heeft Björn Meijer daardoor zijn kans gekregen als linkerwingback. De Nederlandse zomeraanwinst, die bij Groningen al op die positie speelde, had enkele weken nodig om in zijn ritme te komen, maar was de laatste tijd wel in prima doen. Zijn offensieve acties – herinner u zijn assist in Porto – kwamen er ook steeds meer uit. Van nature blijft het wel een verdediger en is het toch anders (lees: veel aanvallender) voetballen met Buchanan. Andreas Skov Olsen zei ook al dat het (hem) helpt als Buchanan aan de overkant voor dezelfde dreiging kan zorgen. Het zal ervan afhangen wat Hoefkens in welke matchen wil. Als hij nog eens voor een 4-3-3 kiest, kunnen Meijer en Buchanan natuurlijk ook samen in de ploeg.

Buchanan, altijd goed voor de nodige dreiging. — © BELGA

Lang terug: kan revelatie Sowah overleven?

Slechter kon je de blessure niet timen. Tien dagen voor het sluiten van de zomermercato viel Noa Lang tegen Kortrijk uit en mede daardoor bleef een toptransfer uit. De Nederlandse aanvaller had wel nog (bijvoorbeeld) voor Lille kunnen kiezen, maar dan wilde hij liever nog een (half) jaar vlammen in Brugge – ook met het oog op het WK – en dat kan vanaf nu.

Al hebben zijn nieuwe concurrenten allesbehalve stilgezeten. Ferran Jutgla is clubtopschutter met zes goals en Kamal Sowah is na zijn mislukte uitleenbeurt aan AZ plots een revelatie. Lang zal van goeden huize moeten komen om weer een basisplaats af te dwingen, te meer omdat ook Roman Yaremchuk – de man van zestien miljoen – daar nog op aast. De Oekraïner deed net nog wat ritme op bij de nationale ploeg, maar kwam ondanks de 0-5-zege tegen Armenië niet tot scoren. Hopelijk voor hem heeft hij zijn goals opgespaard voor de komende duels met Club.

Lang, Sowah, Jutgla, Yaremchuk: dat heet luxe. Alle vier hebben ze ook verschillende kwaliteiten. Het lijkt evident dat Hoefkens zal roteren, maar een pikorde zal er altijd zijn.