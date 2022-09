Verkeersactie in Bilzen: ruim 14.000 euro geïnd

De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voerde donderdag een verkeersactie uit op de Eikaart in Bilzen. Ze deden dat in samenwerking met GOCA (technische controle op zwaar vervoer), het federaal voedselagentschap en de politiezone Voeren. Dat leverde onmiddellijke inningen op voor een totaalbedrag van 10.173 euro, administratieve inningen voor overlading voor een bedrag van 4.200 euro en onder meer een pv voor iemand die een lopend rijverbod had terwijl hij met een lichte vrachtwagen reed. De persoon legde ook nog eens een positieve speekseltest af.

