Tongeren/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

Na negen maanden voorbereiding hebben ze het geflikt: in ‘De Klim van je Leven’ zijn Marianka uit Nieuwerkerken en Nico uit Tongeren de vier cols van de Sella Ronda in de Dolomieten opgefietst. Christophe uit Sint-Truiden moest als ploegleider toekijken: “Ik had hevige pijn.”