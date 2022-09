Beringen

Basisschool De Buiteling en kleuterschool Hand in Hand Paal krijgen 4,2 miljoen euro van Vlaanderen. Het oude klooster maakt plaats voor een nieuw scholencomplex van 1.700 vierkante meter, goed voor 725 leerlingen.“We zijn heel blij met de subsidies, maar gezien de prijsstijgingen in de bouwsector, moeten we met die centen kunnen doen”, zegt directrice Kitty Thijs van Hand in Hand.