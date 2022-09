PODCAST. De crisis in de Vlaamse regering is voorbij, maar hoe groot is de schade?

De crisis in de Vlaamse regering is afgewend, nu minister-president Jan Jambon met drie dagen vertraging dan toch zijn Septemberverklaring heeft afgelegd. Maar fraai was het politieke spel allerminst. En de imagoschade is aanzienlijk. Want de kloof tussen de politiek en de gewone burger, werd nog maar eens pijnlijk duidelijk. Hoe groot is de schade voor de politiek na deze crisis?