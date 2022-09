Leuvense groep ‘Wij betalen niet’ wil rechtszaak starten omwille van hoge energieprijzen

De Leuvense groep ‘Wij betalen niet’ heeft plannen om een “Energiezaak” te starten, naar analogie met de “Klimaatzaak” of de “Woonzaak”. De groep wil verschillende pistes bekijken om bedrijven of overheden voor de rechter te dagen omwille van de hoge energieprijzen van vandaag.

De campagne ‘Wij betalen niet’ is een maand geleden opgericht door enkele Leuvenaars, die zich willen verzetten tegen de hoge energieprijzen. Omdat ze de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen niet “kunnen” betalen, betalen ze hun leveranciers niet. Naar eigen zeggen hebben al tienduizenden mensen gereageerd op de oproep om zich aan te sluiten.

Behalve die actie bekijkt de groep momenteel verschillende opties om de juridische weg te bewandelen, naar analogie met bijvoorbeeld de “Klimaatzaak” of de “Woonzaak”. Een eerste piste is een rechtszaak tegen energieproducent en -leverancier Engie. “In de wetgeving staat dat een afgesloten contract kan herroepen worden in onvoorziene omstandigheden”, zegt Leuvenaar Peter Terryn, bezieler van ‘Wij betalen niet’. “Dit zijn duidelijk onvoorziene omstandigheden, dus een rechtbank zou hier kunnen op inspelen.”

Een andere optie zou een rechtszaak tegen de federale overheid zijn. In de grondwet staat het “recht op een behoorlijke huisvesting” vermeld. Dat recht wordt volgens Terryn niet voldoende gegarandeerd door de federale regering. Tot slot verwijst de Leuvenaar naar de Vlaamse Codex Wonen, waarin eveneens een kwaliteitsgarantie vervat zit, die volgens Terryn niet gerespecteerd wordt in de huidige crisis. Ook tegen de Vlaamse regering zou de groep dus eventueel een rechtszaak willen opstarten.

Donderdagavond zetten de Leuvenaars een nieuwe actie op poten in hun stamcafé Het Groot Ongelijk in deelgemeente Kessel-Lo. Ze zetten de verwarming en elektriciteit voor een kwartier uit. “Dit zal geen impact hebben op onze individuele factuur, maar is bedoeld als ludieke en laagdrempelige actie”, zegt Terryn.