Bejaarde vrouw bevangen door CO-intoxicatie in Vorst

In de Brusselse gemeente Vorst is donderdagnamiddag een hoogbejaarde vrouw het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Oorzaak was een verouderde en niet-onderhouden verwarmingsketel op gas. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De bejaarde vrouw had zelf rond 14.20 uur de hulpdiensten gebeld omdat ze zich onwel voelde. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam in haar flat in de Zamanlaan, ging het CO-alarm van de ambulanciers meteen af. De ambulanciers zetten meteen alle ramen in de flat open en brachten de vrouw over naar het ziekenhuis voor verzorging.

De Brusselse brandweer kwam ook ter plaatse en stelde vast dat de intoxicatie veroorzaakt werd door een verouderde verwarmingsketel die niet onderhouden was. De gasbrander werd door Sibelga verzegeld. De vier flats in het gebouw zittenmomenteel zonder gastoevoer en zonder verwarming.

“We geven graag nog drie belangrijke tips om dergelijke intoxicaties te vermijden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Die zijn gegroepeerd toe te passen. Namelijk: laat een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat het toestel jaarlijks onderhouden en onderwerp het apparaat ook aan de verplichte controles. Ten tweede, zorg voor de aanbreng van verse lucht en ventilatie en een goede afvoer van de verbrandingsgassen. En ten slotte, plaats een CO-melder.”