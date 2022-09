Hasselt

We mogen van geluk spreken dat het ‘maar’ de Vespa velutina - onze Aziatische hoornaar - is die in Vlaanderen geraakte. Want voor hetzelfde geld had het de Aziatische reuzenhoornaar - spanwijdte van ruim 8 cm - kunnen zijn. “Er zijn sterfgevallen bekend van mensen die door deze grote hoornaars worden gestoken”, zegt wespenkenner Eric Schoeters.