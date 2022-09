Duizenden Fransen komen op straat voor meer loon: “Eerste waarschuwing”

Volgens de organisatoren kwamen in Parijs 40.000 mensen op straat. Secretaris-generaal Philippe Martinez van vakbond CGT had het over “een eerste waarschuwing aan de regering en de werkgevers”. Er stapten verschillende linkse politici mee in de betoging.

Ook in Marseille, Nantes en Toulouse en verschillende kleinere steden waren er betogingen. Daar kwamen evenwel geen grote drommen mensen op af.

Bij het onderwijs en het openbaar vervoer bleef een deel van het personeel weg om aan het protest deel te nemen. In Parijs konden toeristen de Eiffeltoren niet bezoeken door de staking.