Jonge moeder (26) valt zestig kilogram af en ziet er “20 jaar jonger uit” nadat ze haar leven helemaal omgooit

Kimberly Nestorick (26) is door gezond eten en zes keer per week te sporten zestig kilo afgevallen en ziet er naar eigen zeggen “twintig jaar jonger uit”. De jonge moeder vocht al een tijdje tegen de kilo’s, maar door corona en de lockdowns kwam er nog eens 50 kilo bij. “Ik was een emotionele eter”, getuigt Kimberly die op haar zwaarst 140 kilo woog. “Er was een ommezwaai nodig en mijn dochter was mijn motivatie.”