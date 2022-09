Grote merken schorten advertenties op Twitter op omdat ze naast kinderporno verschijnen

Onder meer Dyson, Mazda en Forbes hebben hun advertenties op de mircoblogsite stopgezet. Dat deden ze nadat Reuters, in samenwerking met de cybersecuritygroep Ghost Data, aan het licht bracht dat hun merken op de site geassocieerd werden met kinderporno.

In totaal verschenen gesponsorde tweets van meer dan dertig merken, waaronder Disney en Coca-Cola, naast twitterprofielen die links verspreiden naar kinderpornografie. De bewuste profielen gebruikten bijvoorbeeld de woorden “tieners” en “verkrachting” in hun tweets of boden aan om “kindercontent” uit te wisselen. En die tweets gingen dan steevast gepaard met een gesponsorde tweet van een van de bekende merken.

Twitter-woordvoerder Celeste Carswell liet in een verklaring aan Reuters weten dat het bedrijf “zero tolerance heeft voor seksuele uitbuiting van kinderen” en meer middelen investeert in kinderveiligheid. Zo wil het bedrijf ook meer personeel aanwerven om beleid te schrijven en oplossingen te implementeren. Ze voegde eraan toe dat Twitter nauw samenwerkt met zijn reclameklanten en partners om de situatie te onderzoeken en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

“Twitter moet dit probleem zo snel mogelijk oplossen, en totdat ze dat doen, stoppen we met alle verdere betaalde activiteiten op Twitter,” zei een woordvoerder van Forbes. Hetzelfde klonk bij Mazda. Een woordvoerder van Disney noemde de inhoud “verwerpelijk” en zei dat ze de “inspanningen verdubbelen om ervoor te zorgen dat de digitale platforms waarop we adverteren hun inspanningen versterken om te voorkomen dat dergelijke fouten zich herhalen.” En een woordvoerder van Coca-Cola liet ook verstaan dat ze niet met zulke zaken geassocieerd willen worden en dat “elke inbreuk op deze normen onaanvaardbaar is en zeer ernstig wordt genomen.”

Al langer een probleem

Dat Twitter problemen heeft met de promotie van kinderporno kwam eind augustus al aan het licht toen techwebsite The Verge erover schreef. Twitter verbiedt elke vorm van kinderpornografie, maar laat volwassenen wel grotendeels hun gang gaan op het platform. Volgens een intern document, dat Reuters kon inzien, zou 13 procent van alle content op het platform gelinkt zijn aan pornografie. Twitter zelf wou niet reageren op dat volume.

Dat adverteerders zich nu terugtrekken, kan een probleem vormen voor Twitter. Het bedrijf is namelijk voor een groot deel afhankelijk van zulke inkomsten.

(sgg)